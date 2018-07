Ato contra pedágio na BA gera engarrafamento de 40 km Cerca de 300 moradores do distrito de Passagem dos Teixeiras, município de Candeias, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, bloqueiam, desde as 5 horas da manhã hoje, a BR-324, principal rodovia da Bahia, nos dois sentidos. Os manifestantes atearam fogo a pedaços de madeira, móveis velhos, pneus e galhos secos, interditando as pistas. Ao meio-dia, o congestionamento chegou a 40 quilômetros.