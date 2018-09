Ato contra tarifa de ônibus acaba com 3 presos em SP Três pessoas foram detidas na noite de ontem durante um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), o trio estava com um coquetel molotov. Os jovens foram abordados na Rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, no centro da cidade. Eles foram encaminhados para o 5.º Distrito Policial (DP), na Aclimação, onde o caso foi registrado. Em seguida, foram liberados.