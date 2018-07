Ato contra tarifa de ônibus causa tumulto em Sorocaba Um protesto contra o aumento nas tarifas de ônibus causou tumulto e paralisou a região central de Sorocaba (SP), no início da noite desta quinta-feira. Cerca de 200 estudantes com faixas e cartazes bloquearam os acessos do Terminal Santo Antônio, o principal do sistema de transporte público, e interditaram a Avenida Afonso Vergueiro. O bloqueio das duas pistas que interligam várias regiões da cidade travou o trânsito. Milhares de motoristas ficaram presos num grande congestionamento. Dezenas de milhares de passageiros não puderam seguir de ônibus para os destinos.