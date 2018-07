Ato de caminhoneiros para 2 pistas da Marechal Rondon Um protesto de caminhoneiros bloqueou as duas pistas da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 522, às 10h57 desta segunda-feira. Os manifestantes, que pediam a redução na tarifa de pedágio, permitiam a passagem de veículos leves pelo acostamento. Em seguida, os manifestantes seguiram em comboio pela pista leste da rodovia, numa "operação-tartaruga", rodando em baixa velocidade. No km 501, em Glicério, na região de Araçatuba (SP), houve nova parada com o fechamento das duas pistas. A pista foi liberada por volta das 15h30.