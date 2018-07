Ato de sindicatos vai de 'Fora Sarney' a 'Volta Zelaya' A diversidade de manifestações marcou o protesto que uniu 3 mil integrantes de centrais sindicais e entidades do movimento social na Avenida Paulista, na Capital, na manhã de hoje. Os gritos pediam desde a saída do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), até a restituição do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya. Bandeiras vermelhas das centrais de trabalhadores confundiam-se com as da mesma cor do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e somavam-se às bandeiras lilases de grupos feministas. A passeata partiu às 11 horas da Praça Oswaldo Cruz e chegou pouco depois das 12 horas ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), onde foi encerrada com um ato político de mais de uma hora.