Ato do MTST chega à Avenida Giovanni Gronchi

As manifestações do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na zona sul de São Paulo bloqueavam dois pontos da cidade na manhã desta quarta-feira, 22.

Por volta das 10h30, um dos grupos do protesto impedia a passagem dos carros no cruzamento das avenidas Giovanni Gronchi e Doutor Guilherme Dumont Villares. Na Avenida Professor Francisco Morato, outra concentração de manifestantes interditavam o sentido centro da via, na altura da Rua Doutor Luiz Migliano.

Os cerca de 2300 participantes do ato usam tambores, carros de som e megafones para chamar a atenção para o movimento. Eles pretendem seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual que fica na região do Morumbi.

Na página do MTST no Facebook, o grupo explica que o objetivo do ato é exigir melhorias na política de habitação do Estado. Eles reivindicam mais recursos para a construção de moradias, apoio técnico a projetos do movimento, a desapropriação de terrenos para a construção de novas casas populares e o auxílio moradia para famílias em situação de despejo.

A concentração começou por volta das 07h30 em dois pontos da Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, um grupo de dois mil manifestantes se reuniu no Terminal João Dias, na zona sul da capital. Outros 300 integrantes do movimento se encontraram no Largo do Taboão, no município de Taboão da Serra.