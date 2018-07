Ato em Manaus tem confirmação de 9 mil manifestantes

Os manifestantes se encontrarão no centro da capital amazonense, no Largo São Sebastião, onde está localizado o Teatro Amazonas. Seguirão pela Rua Dez de Julho; Avenida Getúlio Vargas; Avenida Djalma Batista; Rua Rio Negro e Avenida Recife, até chegar à Assembleia Legislativa. Na segunda-feira, 25, cerca de 200 manifestantes participaram de um ato em Manaus. Na semana passada, dia 20, aproximadamente de 85 mil pessoas fora as ruas pedir por melhorias no transporte público, entre reivindicações como investimento na educação e a saúde.

No ato de segunda, os manifestantes entregaram para representantes do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), um documento pedindo redução da passagem de ônibus de R$ 2,90 para R$ 2. E ainda pediram pela manutenção da frota e dos terminais de ônibus, para que o município apresente as planilhas de gastos com o transporte e que seja criado o Conselho Municipal de Transporte Público com membros da sociedade civil.