Ato em Sorocaba planta 100 mil árvores

A prefeitura pôs 150 ônibus à disposição do público e montou tendas com monitores para auxiliar os participantes. Nesses locais havia água potável à disposição de quem enfrentava o sol forte. O plantio se estendeu por uma área de seis quilômetros ao logo da Avenida Itavuvu. As mudas de 80 espécies de árvores nativas, entre elas muitas frutíferas, como pitanga e amora, e de madeira nobre, como cedro rosa e jequitibá, foram produzidas em viveiros das duas penitenciárias da cidade. A ação faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana, que tem como meta o plantio de 500 mil árvores em Sorocaba até o final do ano.

De acordo com a professora de Engenharia Florestal Fátima Pina Rodrigues, da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), que assessorou o plantio, foi adotado o sistema adensado, de cinco mudas por metro quadrado, que facilita a manutenção da área e a formação mais rápida da mata. "Em torno de 10 anos já poderemos ter uma floresta que cumpre todas as suas funções de proteção, diversidade, beleza e de atração da fauna", disse. Em geral, segundo ela, uma floresta leva entre 100 e 200 anos para se formar naturalmente.