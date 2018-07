Ato em SP pede obrigatoriedade do diploma de jornalista Cerca 200 estudantes de jornalismo protestavam no início da tarde de hoje em frente a um hotel no bairro Jardins, zona sul da capital paulista, contra a derrubada da obrigatoriedade do diploma para os profissionais da área, decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira passada. O alvo dos protestos dos alunos de universidades de Campinas, no interior, e da capital do Estado é o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes. Com narizes vermelhos de palhaço e gritando palavras de ordem como "Fora, Gilmar" e "Gilmar Mendes, preste atenção, mais respeito com nossa profissão", os manifestantes querem a volta da obrigatoriedade do diploma.