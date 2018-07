Ato ‘Existe amor em SP’ lota praça Roosevelt

Gheisa Lessa e João Luiz Moura, do estadão.com.br,

Depois de ter sofrido intervenção da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na manhã deste domingo, 21, o ato público - como é denominado por seus organizadores - "Existe Amor em SP" lota a recém inaugurada Praça Franklin Roosevelt, no centro da capital paulista. A recomendação é que o publico compareça vestindo cor de rosa, em prol da solidariedade e respeito. O ato conta com a presença de revelações musicais marcadas por discursos sobre militância e igualdade social.

O evento de cunho político-social teve início às 14h deste domingo na praça que já é considerada o ponto de manifestações culturais de São Paulo. O tema do ato já é conhecido nas teclas de artistas, militantes e paulistanos de todas as idades nas redes sociais com a hashtag #ExisteAmoremSP.

Além dos jovens de todas as tribos que estão embalados pela programação, podem ser vistos pela multidão os famosos Juliano Cazarré - o Adauto da novela "Avenida Brasil" -, Paulo César Pereio e Daniel Alvin.

O clima é tranquilo, de acordo com a Polícia Militar. Até as 18h a corporação não havia registrado nenhuma ocorrência no local.

A CET informa que não há vias interditadas na região, mas recomenda aos motoristas que evitem as ruas Caio Prado, Martinho Prado e a Consolação pelo excesso de pedestres que acompanham a série de shows que compõem o ato.

Neste domingo se apresentam artistas premiados como Criolo, Emicida e Gabi Amarantos. Também confirmaram presença as revelações Karina Buhr e Thiago Pethit.