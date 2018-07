Ato no Rio repudia remoção de casas do Jardim Botânico Cerca de 30 moradores da comunidade do Horto, na zona sul do Rio, protestaram nesta segunda-feira em frente ao prédio do Ministério Público (MP) do Estado contra decisão judicial que determina a remoção de casas localizadas dentro do Jardim Botânico. Manifestantes seguravam faixas bilíngues, traduzidas para o inglês.