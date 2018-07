Ato pede absolvição de morador de rua preso no Rio Cerca de 30 pessoas participaram de um ato em frente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) na manhã desta terça-feira, 26, pela absolvição de Rafael Braga Vieira, de 25 anos, preso durante as manifestações de 2013. Morador de rua e catador de latas, Rafael foi preso em 20 de junho, na Lapa, centro do Rio. Com ele, os policiais apreenderam duas garrafas de plástico com materiais de limpeza: uma com desinfetante Pinho Sol e outra com água sanitária.