Ato pede apuração de batida que matou estudante de SP Estudantes de Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Sorocaba, no interior paulista, fizeram hoje uma passeata contra a violência no trânsito e para pedir rigor na apuração de um acidente que matou, no último final de semana, o colega André Moraes Arantes, de 22 anos. Na companhia de familiares das vítimas, eles assistiram a uma missa no salão nobre da universidade e saíram em marcha pelas ruas, até a praça Fernando Prestes, no centro. Os manifestantes, cerca de 150, segundo a Polícia Militar (PM), usavam faixas pretas nos braços em sinal de luto.