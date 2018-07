Ato pede suspensão do aumento da tarifa em Porto Alegre Centenas de manifestantes convocados pelo Bloco de Lutas reuniram-se diante da prefeitura de Porto Alegre no início da noite desta quinta-feira, 10, para protestar contra o aumento da tarifa de ônibus, que passou de R$ 2,80 para R$ 2,95 no dia 7 de março. Os participantes do ato portam cartazes, acusam a prefeitura de se submeter à vontade das empresas transportadores de passageiros e contestam a Copa do Mundo no Brasil. Até às 19h30, não houve registro de incidentes.