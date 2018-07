Ato pela libertação de ativistas reúne 400 no Rio Aos gritos de "presos políticos, liberdade já, lutar não é crime, vocês vão nos pagar", pelo menos 400 pessoas comemoraram a decisão judicial que concedeu habeas-corpus a manifestantes presos no Rio. A passeata começou no Tribunal de Justiça (TJ-RJ) e seguiu até a Cinelândia, no centro do Rio. A decisão pela soltura de 13 dos 19 manifestantes foi dada no final da tarde desta terça-feira, 15.