Ato por redução de jornada fecha Ponte Estaiada em SP Os diversos grupos que saíram em passeata no começo da manhã de hoje pelo Dia Nacional de Luta pela Redução da Jornada de Trabalho, na capital paulista, se encontraram por volta das 10 horas na Ponte Octavio Frias de Oliveira, na zona sul, e interromperam totalmente o trânsito no local. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o bloqueio da Ponte Estaiada provocou um grande congestionamento na região. Outro grupo, com cerca de 200 pessoas, protestava na zona leste da capital paulista. O início das manifestações na capital paulista estava marcado para as 5 horas da manhã, no Trevo do Km 16 da Rodovia Raposo Tavares e na Avenida Otaviano Alves de Lima, na Freguesia do Ó. A partir das 8 horas, os presidentes das centrais sindicais se reuniriam na Avenida Roberto Marinho, na zona sul, e seguiriam para a Rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. Também estavam previstas manifestações pró-redução da jornada de trabalho em outros 15 Estados, entre eles Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, segundo informações da Força Sindical.