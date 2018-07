Ato reúne 400 no 10.º dia de protestos no Rio

Quando PMs formaram uma barreira em frente ao prédio do Comando Militar do Leste (CML), alguns manifestantes negociaram com um coronel da PM a chegada do grupo até a Central do Brasil, que foi autorizada. Não houve atos de depredação nem conflito com policiais até a chegada à Central, às 20 horas. Quando PMs se aproximaram para acompanhar o protesto, a partir do Teatro Municipal, o grupo ironizou: "A PM aderiu/a PM aderiu".

Os mais criticados nas duas horas de caminhada foram os peemedebistas Sérgio Cabral Filho, governador do Rio, e Renan Calheiros, presidente do Senado. Os manifestantes também criticaram a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014, a violência policial no Rio e partidos políticos, entre outros temas. No fim da tarde, aposentados e pensionistas já haviam realizado uma manifestação na Rio Branco, que ocupou três das cinco pistas.