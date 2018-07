Ator Adriano Reys morre aos 78 anos

O ator Adriano Reys morreu na manhã de ontem, aos 78 anos, após sofrer embolia pulmonar e parada cardíaca. Ele tinha câncer no fígado e no peritônio. Reys ficou três meses internado, chegou a passar uma temporada em casa e havia voltado para o Hospital Copa D'Or dez dias atrás. O corpo do ator foi velado ontem no Cemitério São João Batista, em Botafogo, e será cremado durante a semana.

Reys tinha 58 anos de carreira. Começou no cinema, em 1953, no filme É pra casar?, e atuou em mais de 20 produções. Na tevê, trabalhou na Tupi, Bandeirantes e na Globo, onde destacou-se em novelas como Selva de Pedra, Ti-Ti-Ti, Vale Tudo e Mulheres de Areia, que está sendo exibida novamente. Em 2009, foi ao ar seu último trabalho na televisão: Promessas de Amor, na TV Record. Era casado com Viviane Cantinho. /CLARISSA THOMÉ