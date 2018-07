Ator americano morre aos 95 anos

Memória

Ganhador do Oscar de 1955 por sua performance como protagonista de Marty, Ernest Borgnine morreu ontem na Califórnia, aos 95 anos, de insuficiência renal. Mais conhecido por seu trabalho na televisão, o ator norte-americano é lembrado no cinema pelas atuações como vilão, papel que mais combinava com seu estilo bronco.

Nascido em 24 de janeiro de 1917, em Connecticut, Borgnine passou dez anos no exército antes de se decidir pela carreira de ator. Depois de algumas chances em peças na Broadway, apareceu pela primeira vez como o sargento Fatso do premiado A um Passo da Eternidade, quando já tinha 36 anos.

A atuação marcante lhe abriu portas em Hollywood e possibilitou sua participação no papel principal na comédia romântica Marty. Na pele de Marty Piletti, um tímido açougueiro que vive um romance com a professora (interpretada por Betsy Blair) no bairro do Bronx, em Nova York, ganhou o Oscar de melhor ator, superando pesos pesados como Spencer Tracy, Frank Sinatra, James Dean e James Cagney. Marty ainda faturou os prêmios de melhor filme, diretor e roteiro de 1955.

Na sequência da carreira, no entanto, Ernest Borgnine não conseguiu se manter como protagonista, apesar da longa filmografia - trabalhou sem descanso por seis décadas até o fim da vida. No currículo, participações em clássicos como Os Doze Condenados (1967) e Meu Ódio Será Sua Herança (1969).

Na televisão, atuou em diversos seriados, como Agente 86, Magnum e Plantão Médico. Um dos últimos trabalhos foi no desenho infantil Bob Esponja, em que fazia a voz do personagem Homem Sereia.

Ao contrário da maioria de seus colegas atores que começaram nos palcos, Borgnine afirmou que nunca teve o desejo de voltar ao teatro. "Uma vez que você cria um personagem para o palco, você começa a se tornar uma máquina", afirmou ao The Washington Post, em 1969. "Nos filmes, você está sempre criando algo novo."

Em entrevista que deu à agência AFP, em 2007, Borgnine fez recomendações a jovens aspirantes à profissão. "Consigam um trabalho de verdade antes de tentar seguir uma carreira na atuação. Aprendam sobre a vida e em seguida, sobre seu ofício. E não usem óculos escuros na tela para parecerem 'cool'. Os olhos são o melhor recurso de um ator."

Na vida pessoal, Borgnine teve cinco mulheres e três filhos. Morreu no Hospital Cedars Sinai, em Los Angeles, acompanhado por sua família.