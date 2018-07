Ator americano pede proteção a biodiversidade na Rio+20

Segundo ele, ao contrário de acidentes ambientais, que facilmente mobilizam as pessoas - como quando ocorreu o vazamento de petróleo no Golfo do México -, a perda de biodiversidade, por seu caráter naturalmente mais lento, não tem o mesmo poder de mobilização. "As pessoas não veem as espécies desaparecendo na frente delas. Por isso precisamos mostrar como a biodiversidade se relaciona com a vida delas." Norton defendeu ainda que se coloque um valor nos recursos naturais. "As pessoas não protegem o que não veem valor", afirmou.