Ator britânico teria 'cortado pulsos no set' após ser demitido

O ator britânico Jeff Stewart, que interpreta o mesmo personagem há 24 anos na série The Bill, no ar na Grã-Bretanha, foi encaminhado a um hospital depois de ser demitido, na terça-feira. Segundo informações da imprensa britânica, Stewart teria cortado os pulsos ao ser informado que seu contrato não seria renovado. Os jornais afirmam ainda que ele tentou ligar para os serviços de emergência de seu camarim após a aparente tentativa de suicídio. Um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres confirmou que uma equipe foi chamada nos estúdios, em Merton, no sudoeste de Londres. Uma porta-voz do programa se recusou a dar detalhes sobre o que classificou como um "incidente". "Posso confirmar que houve um incidente depois de uma reunião em que foi discutido que o contrato de Jeff não seria renovado", afirmou a porta-voz. "Estamos fazendo o possível para que ele tenha toda a ajuda que precisa." O ator já está em sua casa, na região de Surrey, ao sul de Londres. Carreira Jeff Stewart é de Aberdeen, na Escócia. Há mais de 20 anos ele interpreta o policial Reg Hollis, um dos mais carismáticos da série The Bill. O programa policial de drama é um dos mais famosos da televisão britânica. Além desta série, Stewart ainda faz participações com pequenos papéis em outros programas de televisão como Doctor Who, Crossroads e Minder. Esta não é a primeira vez que um incidente envolve um ator da série. Em 1998, o ator Kevin Lloyd, que interpretava o detetive Tosh Lines, morreu uma semana após ser demitido do programa. O ator, que tinha 49 anos, estava recebendo tratamento para alcoolismo em uma clínica na Inglaterra quando faleceu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.