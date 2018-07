Ator Caio Castro perde carteira em blitz da lei seca O ator Caio Castro, de 21 anos, perdeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma blitz da Lei Seca, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, no Rio. Segundo a Secretaria de Governo do Estado do Rio, o ator dirigia um BMW quando foi abordado durante a blitz, na madrugada de domingo, na saída do evento UFC Rio, em frente ao Hospital Perinatal.