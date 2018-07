Ator Charles Paraventi é preso após bater na ex-mulher

Paraventi já foi levado à delegacia em outras duas ocasiões, ambas por porte de maconha. Depois da agressão, a mulher procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e foi orientada a fazer um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O resultado deu positivo. Preso e encaminhado à 5ª Delegacia, de Mem de Sá, na região central do Rio, o ator foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha. Como Charles não pagou a fiança estipulada pela Polícia Civil, o delegado enviou ofício à justiça, a quem cabe agora o recebimento do valor. O ator, até as 4 horas deste sábado, 19, permanecia preso na carceragem de Mem de Sá.

O ator já foi detido em pelo menos outras duas ocasiões: em 28 de abril de 2006, por PMs do 23º Batalhão, do Leblon, após comprar três trouxinhas de maconha na localidade conhecida como Via Ápia, uma das vias de acesso à Favela da Rocinha; e em 18 de dezembro do mesmo ano, quando foi flagrado pela PM portando um cigarro de maconha. Entre os trabalhos do ator, está a participação dele, como o professor Afrânio, em "Malhação", na TV Globo, e no filmes "Cidade de Deus", onde atuou como um traficante de armas, e "De Pernas Para o Ar", além do norte-americano "Chamas de Vingança". (Ricardo Valota)