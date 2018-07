Ator Cláudio Marzo morre aos 74 anos no Rio

No ano passado, Cláudio Marzo já havia sido internado diversas vezes na Clínica São Vicente. Seu último trabalho na televisão foi em 2008 na série "Guerra e Paz", da Rede Globo. Em 2007, ele interpretou Ramalho Jr. na minissérie "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes". No mesmo ano, ele trabalhou na novela "Desejo Proibido".

O ator também integrou o elenco de novelas como Irmãos Coragem (1970), Plumas & Paetês (1980) e Pantanal (1990). Marzo foi casado com a atriz Betty Faria, com quem tem uma filha, Alexandra. Ele também foi casado com a atriz Denise Dumont, com quem teve um filho Diogo. O ator ainda é pai de Bento, fruto de seu casamento com a atriz Xuxa Lopes.