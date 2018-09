Ator da Globo sofre acidente após dormir no volante O ator Werner Schünemann, que interpreta o personagem Saulo na novela Passione, da Rede Globo, escapou sem ferimentos de um acidente ao amanhecer desta terça-feira, em Porto Alegre. Ele dirigia uma caminhonete Pajero, que saiu da pista e caiu nas águas do Riacho Dilúvio, no meio da Avenida Ipiranga.