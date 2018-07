Ator de ‘Game of Thrones’ faz visita surpresa para garoto refugiado sírio na Alemanha

O ator de Game of Thrones Liam Cunningham fez uma visita surpresa nesta terça-feira, 11, para um refugiado adolescente sírio agora portador de um visto alemão e morando em Stuttgart, um mês depois de encontrá-lo pela primeira vez na Jordânia.

Cunningham, que interpreta Ser Davos Seaworth na exitosa série de TV de fantasia medieval da HBO, conheceu Hussam, de 16 anos, quando visitou a cidade de Irbid, no norte da Jordânia, em setembro, como parte de um projeto da organização de caridade World Vision para promover a conscientização sobre o sofrimento dos refugiados.

O ator irlandês e os seus colegas de série britânicos Lena Headey e Maisie Williams também visitaram campos de refugiados na Grécia neste ano.

Hussam disse à Reuters que ele ficou “muito feliz, muito feliz” com a surpresa de Cunningham. Ele acrescentou: “É como ver o meu pai”.

Hussam fugiu para a Jordânia depois que a sua escola na Síria foi atingida por mísseis durante as provas finais.

"Um avião atirou na escola com mísseis. Muitos estudantes e meus amigos estão mortos”, afirmou ele.

Hussam é um dos mais de quatro milhões de sírios que fugiram da guerra no país, que começou em 2011, depois de uma revolta popular contra o presidente Bashar al-Assad. A guerra já matou mais de 300 mil pessoas, metade da população teve que deixar as suas casas, e muito do complexo urbano da Síria foi devastado.