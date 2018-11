Ator de 'House' deixa a Casa Branca e volta a Hollywood

Como Kalpen Modi --Kal Penn é o seu nome artístico--, o ator de 32 anos trabalha na Casa Branca desde julho, como diretor adjunto de Relações Públicas.

A revista "Entertainment Weekly" divulgou em seu website na sexta-feira que Penn estava saindo para fazer um novo filme "Harold and Kumar," desta vez com um tema de Natal, que poderia ser filmado em 3D.

Penn, que fez campanha para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, precisou aceitar uma grande redução de salário para trabalhar no governo após estrelar em filmes e no seriado "House".

Os roteiristas de "House" conseguiram tirar Penn da trama no ano passado para que ele pudesse assumir o novo emprego com o suicídio do personagem.

O Washington Post informou no sábado que a Casa Branca não quis comentar.

(Reportagem de Patricia Zengerle)