Ator de Tropa de Elite, Cortaz é fã de samba e carnaval O ator Milhem Cortaz - o capitão Fábio do filme Tropa de Elite - chegou ao camarote da Brahma, em São Paulo, exaltando o carnaval. "Tudo o que eu não ligo para futebol, eu ligo para samba e carnaval", contou. Ele já desfilou pela Vai-Vai por 13 anos, mas há um tempo está distante da avenida. "Desfilei nos anos em que consegui conciliar os meus compromissos com os do carnaval e da escola", disse Cortaz, que lamentou o fato de não ter comparecido no sambódromo na sexta-feira. "Infelizmente não pude vir ontem, perdi minha Vai-Vai." Ele não compareceu na noite passada no Anhembi pois estava com a mulher, em João Pessoa.