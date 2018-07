Ator Dennis Hopper morre aos 74 anos

Alex Hitz, um amigo da família, disse que Hopper morreu rodeado por familiares e amigos.

A carreira de Hopper, iniciada nos anos 1950, inclui filmes como "Rebelde Sem Causa", "Veludo Azul", "Apocalipse Now" e "Hoosiers". Ele é mais conhecido por "Sem Destino", de 1969, do qual foi coautor do roteiro, diretor e ator, e que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro.

Desde março deste ano, Hooper é um dos homenageados na Calçada da Fama de Hollywood. Em janeiro, ele pediu divórcio de sua quinta mulher, Victoria Hopper.