Ator e diretor Buza Ferraz morre no Rio aos 59 anos

O ator e diretor Alberto Buza Ferraz morreu na madrugada de ontem, aos 59 anos, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias no Hospital Samaritano, no Rio. O artista passava o feriado em Teresópolis e voltou à capital após se sentir mal. Buza Ferraz lutava havia anos contra uma leucemia. Seu último papel na televisão foi na novela Páginas da Vida, da Rede Globo, na qual interpretou Ivan.

De acordo com a cunhada do ator, Cláudia Ferraz, casada com seu irmão Antônio Paulo Ferraz, Buza deixa cinco filhos. Ele foi enterrado na tarde de ontem, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade.

Entre as novelas nas quais atuou estão História de Amor (1995), escrita por Manoel Carlos, e Pedra sobre Pedra (1992), de Aguinaldo Silva.