Ator e diretor Dennis Hopper morre aos 74 anos na Califórnia

O ator e diretor de cinema norte-americano Dennis Hopper morreu ontem em sua casa em Venice, na Califórnia, aos 74 anos. Ele sofria de câncer de próstata e seu estado de saúde havia piorado muito nos últimos meses. De acordo com amigos, Hooper morreu rodeado por sua família.

Iniciada nos anos 1950, a carreira de Hopper teve como grande marco o filme Sem Destino (Easy Rider), de 1969, obra que ele dirigiu, escreveu e protagonizou - e que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro e uma premiação como diretor no Festival de Cannes. O sucesso do filme inaugurou uma nova geração de produções, caracterizadas pelo baixo orçamento, fotografia inovadora e temática jovem.

A trajetória de Hooper inclui ainda diversos filmes que se transformaram em ícones do cinema, como Juventude Transviada (1955), no qual contracenou com James Dean, Apocalipse Now (1979), épico de Francis Ford Coppola sobre a Guerra do Vietnã, Veludo Azul (1986) e Hoosiers (1986), pelo qual teve uma indicação de ator coadjuvante.

Além do cinema, Hopper se dedicou à pintura e à fotografia, principalmente retratando atores de Hollywood em imagens em preto e branco, se tornando também um colecionador de arte contemporânea. Nos últimos anos, teve uma atuação elogiada na série de televisão Crash.

Em uma de suas últimas aparições públicas, em 26 de março, Hooper foi homenageado na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. "Tudo o que aprendi em minha vida, aprendi com vocês e com o maravilhoso mundo pelo qual viajei e vi", afirmou na ocasião, ao lado do ator e amigo Jack Nicholson. "Esse foi meu lar e minha escola", complementou. Ele estava bastante abatido pela doença e pesava 45 quilos. O local já está recebendo a visita de fãs, que depositam flores e cartas em sua homenagem.

Na mesma época, o ator começou o processo litigioso de separação de sua quinta mulher, Victoria Duffy, com quem permaneceu casado por 14 anos e teve uma filha. Um tribunal determinou que o ator deveria pagar US$ 12 mil mensais a ex-mulher. Ele tinha outros três filhos e duas netas.