Ator e diretor Marcos Paulo tem câncer

A TV Globo divulgou ontem uma nota informando que o diretor e ator Marcos Paulo, de 60 anos, está em tratamento por conta de um tumor no esôfago. Ele continua trabalhando como diretor do núcleo responsável pelo humorístico Os Caras de Pau. No cinema, está concluindo Assalto ao Banco Central, sua primeira incursão cinematográfica como diretor, com estreia marcada para 22 de julho. "Tenho me cuidado muito e mantido meu ritmo normal de trabalho", disse Marcos Paulo. O tumor é pequeno e o tratamento tem prognóstico favorável.