Ator e diretor Perry Salles morre de câncer aos 70 anos O corpo do ator e diretor Perry Salles foi cremado na tarde de hoje, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio. Salles sofria de câncer no pulmão, detectado em fevereiro, e morreu na manhã de quarta-feira aos 70 anos. Ele estava no apartamento da ex-mulher, a atriz Vera Fisher, com quem morava desde que a doença havia sido descoberta. Muito abalada, Vera não foi à cerimônia. Ela seguiu para seu sítio em Pedra de Guaratiba, na zona oeste. A assessoria de imprensa da Rede Globo informou que ela foi dispensada das gravações da novela Caminho das Índias e só voltará ao trabalho na segunda-feira.