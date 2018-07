Ator e diretor teatral Fábio Pillar morre no Rio O ator e diretor teatral Fábio Pillar, de 50 anos, morreu na madrugada de hoje, na clínica Doutor Badin, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A causa da morte do ator, que foi enterrado na tarde de hoje no cemitério São João Batista, não foi divulgada pela família.