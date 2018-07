Ator Edward Norton vira embaixador da biodiversidade

"Acho que cada vez há mais pessoas que relacionam a biodiversidade com o componente humano", disse Norton durante entrevista nas Nações Unidas, na qual também ressaltou que quando "acontecem coisas terríveis, como o vazamento de petróleo do Golfo do México, percebemos que o bem-estar do ser humano está conectado à biodiversidade".

Protagonista de filmes como Clube da Luta (1999) e A Última Noite (2002), ele destacou a importância de divulgar os exemplos positivos de comunidades que prosperam porque protegem a biodiversidade. O ator, de 40 anos, lembrou que seu compromisso com o meio ambiente é uma herança de seus pais, que também foram ativistas. Norton participa, entre outros projetos, da associação Maasai Wilderness Conservation Trust, que busca proteger e preservar as comunidades da África oriental.

BIODIVERSIDADE

Tailândia reproduz píton rara em cativeiro

A Tailândia conseguiu reproduzir pela primeira vez em cativeiro uma espécie rara de cobra píton (foto), ameaçada de extinção. Trinta espécimes da píton-dourada-tailandesa (Molur bivittatus) nasceram no início da semana em um zoológico na província de Nakhon Ratchasima, a noroeste da capital Bangcoc. A espécie só é encontrada na Tailândia e, embora a população fosse numerosa no norte do país há algumas décadas, agora restam apenas cerca de cem exemplares da cobra. A píton-dourada-tailandesa cresce até 2 metros e é vítima da caça indiscriminada e da destruição de seu hábitat.

PATRIMÔNIO NACIONAL

Cerrado e Caatinga mais protegidos

O Cerrado e a Caatinga estão próximos de se tornarem um patrimônio nacional e ficarem mais protegidos. O Senado aprovou uma emenda constitucional nesta semana e, segundo o Ministério do Meio Ambiente, só falta a matéria ser examinada pela Câmara. Os dois biomas tiveram quase metade de sua extensão alterada - o Cerrado perdeu 47,84% de sua área original e a Caatinga, 46,38%. A Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal são considerados patrimônios nacionais do País.