Ator fazia vilão da série 'Dallas'

O ator americano Larry Hagman, famoso nos anos 1980 pelo papel do vilão J.R. na série de TV Dallas, morreu na tarde de anteontem, de câncer, aos 81 anos. Ele estava em um hospital de Dallas - cidade texana onde voltou a morar neste ano para retomar o papel do magnata do petróleo, na nova versão da série. Ele gravava a segunda temporada quando foi internado.

Seu primeiro sucesso foi como o astronauta Tony Nelson, na série cômica Jeannie é um Gênio, na qual atuou com Barbara Eden entre 1965 e 1970.

A consagração veio com Dallas, exibida originalmente entre 1978 e 1991. Dallas manteve a marca de segunda série de TV mais vista da história, com 41 milhões de espectadores - só perdia para M.A.S.H., com 50 milhões.

Em 1992, foi diagnosticado com cirrose hepática, efeito do alcoolismo, e em 1995 com tumor no fígado. Submeteu-se a transplante e passou a ser voluntário em campanhas de doação de órgãos e contra o tabagismo. / AP