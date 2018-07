Ator Harrison Ford visita Morro da Babilônia no Rio O ator norte-americano Harrison Ford, de 70 anos, subiu neste domingo o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, a convite da prefeitura para conhecer um projeto habitacional. Ele posou para fotografias ao lado de um policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela e visitou um dos apartamentos do novo prédio, que tem 45 metros quadrados e porta de alumínio.