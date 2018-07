Ator Idris Elba e astros do futebol estrelam campanha de conscientização do Ebola na África O ator britânico Idris Elba e uma legião de astros do futebol mundial lançaram, nesta quarta-feira, uma campanha de conscientização para ajudar a combater a epidemia de Ebola no oeste da África e homenagear os agentes de saúde combatendo a doença mortal.