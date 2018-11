Ator John Forsythe, de 'Dinastia', morre nos EUA

O ator americano John Forsythe, famoso pelos seriados de TV Dinastia e As Panteras, morreu em Santa Ynez, no Estado americano da Califórnia, aos 92 anos de idade. Ele contraiu pneumonia e há um ano sofria de câncer.

Sua carreira começou na década de 40, e incluiu peças de teatro e a participação em filmes do diretor Alfred Hitchcock - The Trouble with Harry (1955) e Topázio (1969).

Na década de 80, Forsythe conquistou um novo público ao viver o magnata do petróleo Blake Carrington, no popular seriado Dinastia (1981-9), que estrelou ao lado da atriz britânica Joan Collins.

O papel rendeu-lhe dois prêmios Globo de Ouro e três indicações para o Emmy.

Em As Panteras (1976-81), Forsythe fazia a voz de Charlie, o misterioso chefe das jovens investigadoras que estrelavam o seriado.

Defensor de causas ambientais, Forsythe era um porta-voz do Fundo Mundial para a Natureza.