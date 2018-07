Ator Laurent Lafitte será mestre de cerimônias do Festival de Cannes

PARIS - O Festival de Cannes anunciou nesta sexta-feira, dia 11, que o mestre de cerimônias da 69.º edição, que ocorrerá entre os dias 11 e 22 de maio, será o ator e humorista francês Laurent Lafitte. Integrante da prestigiada instituição teatral Comédie Française, desde 2012, o artista começou sua carreira nos anos 1990 e trabalhou em cinema e teatro, desde a comédia, com filmes para a TV, como De l’Autre Côté du Périph, de 1997, até filmes mais autorais como Até a Eternidade, de 2010.

O ator atuou, em 2013, no filme Um Plano Brilhante, com Pierce Brosnan e Emma Thompson, e acaba de terminar as filmagens de Elle, dirigido pelo holandês Paul Verhoeven, e está rodando o próximo trabalho de Albert Dupontel, Au Revoir là-Haut.

Ele comandará a cerimônia de abertura e a de encerramento, quando o júri presidido pelo diretor, roteirista e produtor australiano George Miller entregará a Palma de Ouro e os outros prêmios.

Lafitte substitui no papel de mestre de cerimônias o também ator francês Lambert Wilson, figura frequente no Festival de Cannes, que cumpriu a função nas duas últimas edições.