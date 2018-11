Ator Marcos Paulo é diagnosticado com tumor

Na emissora, o diretor é responsável pelo núcleo do humorístico "Os Caras de Pau" e está trabalhando no desenvolvimento de novos projetos. No cinema, Marcos Paulo filmou uma participação especial no filme "Faroeste Caboclo" e está concluindo a finalização de seu primeiro filme como diretor, "Assalto ao Banco Central", que entra em cartaz do dia 22 de julho.

"Tenho me cuidado muito e mantido meu ritmo normal de trabalho. Estou bastante animado com a estreia próxima do meu primeiro trabalho como diretor de cinema", diz Marcos Paulo. No elenco do filme estão Lima Duarte, Giulia Gam, Eriberto Leão, Cássio Gabus Mendes, Tonico Pereira, Milton Gonçalves e Antônio Abujamra, entre outros.