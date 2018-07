No último dia 14 Marcos Paulo, que desde maio luta contra um câncer no esôfago, foi submetido a uma cirurgia. O procedimento para remoção do tumor durou cerca de dez horas e transcorreu sem complicações. Aos 60 anos, Marcos Paulo é diretor do núcleo da TV Globo responsável pelo humorístico Os Caras de Pau. No cinema, estreou como diretor neste ano com o filme Assalto ao Banco Central.