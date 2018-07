Ator Marcos Paulo passa por cirurgia de 10 h

Segundo informações divulgadas pela assessoria do hospital, o procedimento para remoção do tumor começou às 8 da manhã e terminou às 6 da tarde e transcorreu sem complicações. "O paciente será mantido na UTI como pré-planejado", diz o boletim médico. A equipe que trata o ator é coordenada pelos médicos Fernando Maluf, Rubens Sallum e Alfredo Salim Helito.

De acordo com comunicado divulgado em maio pela Central Globo de Comunicação, o diretor descobriu o tumor precocemente durante exames de rotina e logo deu início ao tratamento. Em junho, passou alguns dias internado em uma clínica no Rio.

Marcos Paulo, de 60 anos, trabalha como diretor do núcleo responsável pelo humorístico Os Caras de Pau. No cinema, estreou como diretor este ano com o filme Assalto ao Banco Central.