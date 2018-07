Ator Richard Griffiths, da série Harry Potter, morre após cirurgia

LONDRES - O ator britânico Richard Griffiths, mais conhecido por seus papéis em "Os Desajustados" e na série de filmes do Harry Potter, morreu aos 65 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia no coração, disse seu agente nesta sexta-feira.

Griffiths passou quase quatro décadas no rádio, cinema, televisão e no palco, e recebeu alguns dos maiores prêmios da indústria por seu papel na peça "The History Boys", de Alan Bennett.

O ator marcou as telas com o papel de Tio Monty no filme cult "Os Desajustados", de 1987. Mas os fãs mais jovens vão se lembrar dele por uma figura muito mais cruel --Vernon Dursley, o tio de rosto rosado do Harry Potter.

Daniel Radcliffe, que interpretou o menino bruxo e atuou ao lado de Griffiths na peça de teatro "Equus", afirmou que o artista veterano o encorajava e o treinava, ajudando-o a superar o nervosismo.