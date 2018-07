Ator se enforca acidentalmente em encenação da Paixão

ITARARÉ - Durante apresentação teatral da Paixão de Cristo nesta sexta-feira à noite, em Itararé, no interior paulista, o ator Thiago Klimeck se enforcou acidentalmente. Ele interpretava o personagem Judas Iscariotes e se confundiu com os nós das cordas no cenário.

O ator, que estava num cenário que imitava uma pedra, ficou quatro minutos desacordado. Os demais atores não perceberam de imediato o acidente, porque o ator deveria fingir que estava morto.

Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Klimeck foi internado em estado grave na Santa Casa da cidade. Devido ao seu estado de saúde, considerado grave, o ator foi transferido na manhã deste sábado para a Santa Casa de Itapeva.