Ator segue em estado grave ao enforcar-se por acidente

De acordo com boletim divulgado na manhã deste domingo, o paciente está sedado e entubado, mas não corre risco de vida. Klimeck sofreu asfixia mecânica enquanto interpretava o personagem Judas Iscariotes na sexta-feira à noite, em Itararé, também no interior paulista. A Santa Casa informou que o quadro de saúde do ator é considerado estável. Na segunda-feira, a sedação deve ser reduzida para que Klimeck seja submetido a uma nova bateria de exames.

O ator estava num cenário que imitava uma pedra e ficou quatro minutos desacordado. Os outros atores acionaram o socorro assim que perceberam o acidente. Klimeck foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).