Ator Sérgio Britto recebe alta e volta para casa O ator e diretor Sérgio Britto, de 85 anos, que estava internado desde o último dia 13, recebeu alta no início da tarde de sexta-feira do Hospital Copa D''Or, em Copacabana, na zona sul do Rio. O diretor deu entrada no hospital com pneumonia. Ele reagiu bem ao tratamento e se manteve lúcido durante a internação.