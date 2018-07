Ator Werner Schünemann é feito refém em assalto no RS O ator Werner Schünemann e sua família foram assaltados em casa por quatro homens armados na noite de domingo, no bairro Assunção, em Porto Alegre. Os bandidos renderam a mulher do artista e uma visitante no portão, invadiram a residência, onde também estavam o ator e os dois filhos do casal, e passaram a exigir acesso ao cofre. Como não havia um, roubaram joias, celulares, notebooks e dinheiro.