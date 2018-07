Atos da Coreia do Norte limitam negociações nucleares, diz Rússia A Rússia disse nesta quinta-feira que o desrespeito da Coreia do Norte às restrições da ONU é inaceitável e que a decisão do país asiático em prosseguir com seu programa nuclear limita radicalmente as chances de retomada das negociações nucleares paralisadas entre seis países.