Atos de terça no Rio foram os que mais tiveram prisões A delegada-chefe da Polícia Civil do Rio, Marta Rocha, afirmou nesta quarta-feira, 16, que os confrontos entre manifestantes e policiais, após o ato de professores municipais na noite desta terça-feira, 15, causaram "a maior quantidade de apreensões e prisões entre todas os protestos". No total, 190 pessoas foram levadas à oito delegacias. Entre elas, 64 manifestantes e 20 menores foram autuados em flagrante e continuam detidos.